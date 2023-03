Michael Kaufmann: Rückgang der Patentanmeldungen: Die Zukunft unseres Landes hängt davon ab!

Wie das Deutsche Patent- und Markenamt in München meldet, ist im vergangenen Jahr ein Rückgang der einheimischen Patentanmeldungen um 6,6 Prozent zu verzeichnen. Die ausländischen Patentanmeldungen hingegen, sind um 6,8 Prozent gestiegen.

Dazu erklärt der forschungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Michael Kaufmann: „Die nackten Zahlen des Patentamtes bestätigen, wovor wir als AfD-Fraktion seit langem gewarnt haben. Deutschland fällt bei Innovation und Spitzentechnologie immer weiter zurück. Dies bedeutet nicht nur eine ernstzunehmende Gefahr für den Forschungs- und Industriestandort Deutschland, sondern auch für unser aller Wohlstand. Als rohstoffarmes Land sind wir für unsere Zukunftsfähigkeit auf die Leistungen unserer Wissenschaftler, Ingenieure und Erfinder angewiesen. Die aber suchen, angesichts der sich stetig verschlechternden Rahmenbedingungen in Deutschland, zunehmend ihre Zukunft im Ausland.

Um diesen besorgniserregenden Trend umzukehren, brauchen wir ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Das fängt bei der Schulbildung mit einer verstärkten Förderung der MINT-Fächer an, geht über die Wiederherstellung angemessener Leistungsstandards an den Hochschulen und endet bei der Gestaltung einer ideologiefreien und technologieoffenen Forschungs- und Wirtschaftspolitik. Vor allem aber muss die Regierung endlich etwas tun, um der zunehmenden Mutlosigkeit und Resignation in unserem Land zu begegnen. Sonst werden immer mehr Leistungsträger und Innovatoren aus Deutschland abwandern. Die AfD-Fraktion wird sich weiter dafür einsetzen, dass Forschung und Innovation in Deutschland wieder den Stellenwert bekommen, der ihnen zusteht. Die Zukunft unseres Landes hängt davon ab, dass wir unseren Status und unseren Ruf als Land der Erfinder und Ingenieure nicht vollends verlieren.“

Quelle: AfD Deutschland