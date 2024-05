Sachsens Ministerpräsident will "40-Stunden-Woche für alle"

Angesichts knapper Kassen in Bund und Ländern fordert Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) das Ende des Rechts auf Teilzeit und die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche. "Wir müssen dafür sorgen, dass wir mit Wachstum und Vollbeschäftigung - das bedeutet für mich die 40-Stunden-Woche für alle - aus der Krise kommen", sagte der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende dem "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe).

Kretschmer bezeichnete es als einen "Fehler, dass wir Möglichkeiten wie die Teilzeit von der Ausnahme zur rechtlich abgesicherten Regel erklärt haben". Teilzeit müsse die Ausnahme sein, nicht die Regel. "Nur so ist der Wohlstand Deutschlands zu erhalten. Und dieser besteht in sehr elementaren Gütern: dem kostenlosen Studium, das hohe Maß an innerer Sicherheit, Rentenversicherung, Krankenversicherung und Pflegeversicherung."

Quelle: dts Nachrichtenagentur