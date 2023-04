Johannes Vogel (FDP): Zertifikatehandel wirksamstes Instrument, um Klimaziele einzuhalten

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Johannes Vogel, hat im phoenix-Interview am Rande des Parteitags der Liberalen gefordert, den Handel mit Rechten zum Ausstoß von Treibhausgasen zu stärken und somit den Klimaschutz zu gewährleisten.

"Es ist das wirksamste Instrument, um die Klimaziele sicher einzuhalten, weil nur der Zertifikatehandel, den wir bisher nur in einigen Sektoren haben - bei Verkehr und Wärme zum Beispiel nicht - über einen dichten Deckel für CO2 garantiert, dass der Reduktionspfad wirklich immer eingehalten wird und dann irgendwann Mitte des Jahrhunderts auf Null ist."



Dazu müsse man die Erfahrungen aus den Sektoren nutzen, in denen der Zertifikatehandel bereits stattfindet, so der FDP-Politiker. Dort habe man gesehen, dass "die Klimaziele eingehalten werden und die Perspektive, dass man weiß, dass die Emissionen runtergehen müssen, dazu führt, dass die technischen Innovationen in den Markt kommen." Daher fordert Vogel, diese Erkenntnisse auch auf weitere Sektoren zu erweitern. Die Gefahr, dass die Preise als Folge des Zertifikatehandels auf lange Sicht ansteigen und Verbraucher belasten, schließt Vogel aus. "Wenn wir die Kräfte der Marktwirtschaft nutzen, wissen wir aus den Sektoren, wo wir es schon haben, dass nicht reagiert wird, wenn der Preis so hoch ist, dass die Menschen sich das nicht mehr leisten können. Sondern dass die sichere Absehbarkeit der Notwendigkeit der Einhaltung der Klimaziele dazu führt, dass die Innovationen gelingen, die wir brauchen, damit die Menschen nicht überfordert werden."

Quelle: PHOENIX (ots)