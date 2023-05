Chrupalla: Habeck austauschen, nicht die Heizungen!

Tino Chrupalla (AfD) formuliert im Bundestag, was inzwischen die meisten Bürger in Deutschland denken: Nicht die Heizungen sollten ausgetauscht werden, sondern Wirtschaftsminister Robert Habeck. Und mit ihm die gesamte Clanstruktur, die Habeck inzwischen in seinem Ministerium installiert hat.

Verwandt und verschwägert, nur darauf bedacht, eine Lobbypolitik zu betreiben, die sich ausschließlich gegen die Interessen der Menschen in unserem Land richtet. Robert Habeck muss seinen Sitz umgehend räumen, um weiteren Schaden abzuwenden.

Quelle: AfD Deutschland