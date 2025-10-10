Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Arbeiten trotz Rente: Kritiker sehen nur Buchungstrick

Arbeiten trotz Rente: Kritiker sehen nur Buchungstrick

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 10:31 durch Sanjo Babić
(Symbolbild) (Bürokratie)
(Symbolbild) (Bürokratie)

Bild: Bernd Kasper / pixelio.de

Der Deutschland-Kurier argumentiert, die Aktivrente sei ein „Nullsummenspiel“ und kaschiere strukturelle Probleme am Arbeitsmarkt. Befürworter verweisen dagegen auf zusätzliche Anreize, Know-how im Betrieb zu halten. Strittig sind vor allem Zuverdienstgrenzen und Effekte auf Fachkräftemangel.

Kritik entzündet sich an möglichen Mitnahmeeffekten und unklaren Ergebnissen für die Beschäftigungsquote Älterer. Gewerkschaften fordern Schutz vor Überlastung und klare Regeln für flexible Übergänge. Arbeitgeber sehen Chancen, erfahrene Kräfte länger einzubinden.

Ökonomen verlangen begleitendes Monitoring: Wie viele zusätzliche Stunden entstehen tatsächlich, und wer profitiert? Für die Praxis zählen einfache Anrechnung, transparente Beratung und verlässliche Steuersignale. Ohne betriebliche Gesundheitskonzepte könnte der Effekt verpuffen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte schlug in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige