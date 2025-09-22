Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sozialleistungsbetrug: Bas kündigt Paket aus Kontrollen und Kooperationen an

Sozialleistungsbetrug: Bas kündigt Paket aus Kontrollen und Kooperationen an

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 09:17 durch Sanjo Babić
Totalüberwachung dank 5G Technologie: In China gang und gebe. Wer zuviele Vergehen dort gegen die Normen hat, wird in Gefängnissen ermordet. Ein Vorbild für Europa? (Symbolbild)
Totalüberwachung dank 5G Technologie: In China gang und gebe. Wer zuviele Vergehen dort gegen die Normen hat, wird in Gefängnissen ermordet. Ein Vorbild für Europa? (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

FinanzNachrichten.de (dts) berichtet, Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) wolle rasch konkrete Vorschläge gegen organisierten Sozialbetrug vorlegen. ZDFheute und t-online hatten zuvor Bas-Forderungen nach mehr Prüfungen, Datenabgleichen und dem Schließen von Schlupflöchern dokumentiert.

Geplant sind schärfere Kontrollen bei Scheinanstellungen, engere Zusammenarbeit von Jobcentern, Zoll und Ländern sowie gezielte IT-Auswertungen. Die Ministerin verweist auf Fälle, in denen „Mini-Verträge“ Arbeitszeiten verschleiern und ergänzende Leistungen erschleichen. Auch Sanktionen für Hintermänner und Vermittler sollen verschärft werden.

Ökonomen mahnen, die Maßnahmen rechtssicher und verhältnismäßig zu gestalten; zugleich brauche es digitale Standards, damit Kontrollen tatsächlich greifen. Kommunen fordern klare Finanzierungszusagen für die Umsetzung.

Quelle: ExtremNews


