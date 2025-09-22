Sozialleistungsbetrug: Bas kündigt Paket aus Kontrollen und Kooperationen an

FinanzNachrichten.de (dts) berichtet, Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) wolle rasch konkrete Vorschläge gegen organisierten Sozialbetrug vorlegen. ZDFheute und t-online hatten zuvor Bas-Forderungen nach mehr Prüfungen, Datenabgleichen und dem Schließen von Schlupflöchern dokumentiert.

Geplant sind schärfere Kontrollen bei Scheinanstellungen, engere Zusammenarbeit von Jobcentern, Zoll und Ländern sowie gezielte IT-Auswertungen. Die Ministerin verweist auf Fälle, in denen „Mini-Verträge“ Arbeitszeiten verschleiern und ergänzende Leistungen erschleichen. Auch Sanktionen für Hintermänner und Vermittler sollen verschärft werden.

Ökonomen mahnen, die Maßnahmen rechtssicher und verhältnismäßig zu gestalten; zugleich brauche es digitale Standards, damit Kontrollen tatsächlich greifen. Kommunen fordern klare Finanzierungszusagen für die Umsetzung.

