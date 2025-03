Hans-Peter Hörner MdL: Sprachniveau ausländischer Lehrkräfte darf nicht unter C-Niveau sinken

„Wie kann ein Lehrer eine Sprache vermitteln, wenn er selbst die Sprache nicht korrekt spricht?“ Mit diesen Worten kommentiert der stellv. bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Hans-Peter Hörner MdL die Antwort der Staatsregierung auf seine Kleine Anfrage (Drs. 17/ 8419) zum Sprachniveau von VKL-Lehrkräften an baden-württembergischen Schulen.

Hörner weiter: „Es ist schon mehr als verwunderlich, dass Theresa Schopper (Grüne) keinen Überblick über den Einsatz ausländischer Lehrkräfte an den Schulen in Baden-Württemberg hat. Ergo kann man aufgrund des Lehrermangels nicht ausschließen, dass Lehrkräfte mit B2-Niveau Muttersprachler unterrichten.

Mit Qualität hat das nichts zu tun. Viel schlimmer aber finde ich, dass das B 2-Niveau überhaupt ausreichen soll. Mit dem C 1-Niveau, das in Deutschland Voraussetzung für die Zulassung an Universitäten und damit auch für den Lehrerberuf ist, kann man die Sprache im beruflichen Leben ‚wirksam und flexibel gebrauchen‘, wie es in den Anforderungen heißt. Daher fordern wir, dass alle Lehrkräfte in Baden-Württemberg, auch die befristeten, auf C 1-Niveau Deutsch sprechen.“



Quelle: AfD BW