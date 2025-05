René Wilke wird neuer Innenminister von Brandenburg

Der bisherige Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder), René Wilke (parteilos), wird neuer Innenminister in Brandenburg. Das kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag in Potsdam an.

Wilke sei jemand, der seine Aufgabe als Oberbürgermeister "herausragend gut gemacht" habe, sagte der Regierungschef. "Er hat es geschafft, der Stadt Frankfurt (Oder) neues Selbstbewusstsein zu geben." Er sei die Probleme gemeinsam mit den Menschen angegangen und habe die Menschen motiviert, Dinge auch selber in die Hand zu nehmen. "Und er hat Erfahrung, gerade für den Innenbereich in Brandenburg", so Woidke.



Wilke übernimmt damit die Nachfolge von Katrin Lange (SPD), die am Freitag wegen der Verfassungsschutz-Affäre zurückgetreten war. Der frühere Linken-Politiker ist seit 2018 Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder). Quelle: dts Nachrichtenagentur