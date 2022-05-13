Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Kühnert (SPD) schießt gegen Warken: „Sparen reicht nicht!“

Kühnert (SPD) schießt gegen Warken: „Sparen reicht nicht!“

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Kevin Kühnert (2022)
Kevin Kühnert (2022)

Foto: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der SPD-Generalsekretär kritisiert die von Nina Warken (CDU) skizzierte GKV-Sparidee als „Stückwerk“, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Die Frankfurter Rundschau fordert in Kommentaren mehr Strukturreformen statt kurzfristiger Einschnitte. Die Ärzte Zeitung hatte die Ecksumme des Pakets zuvor auf rund zwei Milliarden Euro beziffert.

Aus SPD-Sicht braucht es eine breitere Finanzierung der GKV, mehr Steueranteile für versicherungsfremde Leistungen und ein verlässliches Klinik-Strukturgesetz. Zudem stehen bessere Arzneimittel-Rabattmodelle, strengere Nutzenbewertung bei Hochpreistreibern und eine Reform der Notfallstrukturen auf der Liste. Kurzfristige Pauschalkürzungen liefen Gefahr, Leistungslücken zu öffnen.

Union und Kassen halten dagegen, dass ohne Sofortmaßnahmen die Zusatzbeiträge steigen könnten. Beide Seiten verweisen auf die geplante Expertenkommission; ihr Fahrplan dürfte darüber entscheiden, ob die Kassenfinanzen 2026/27 stabilisiert werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte berg in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige