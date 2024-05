Scholz hat mit Selenskyj telefoniert

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Mittwoch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Nachmittag mit. In dem Gespräch hätten sich beide über die militärische und humanitäre Lage in der Ukraine ausgetauscht.

Selenskyj habe Scholz zudem über die Auswirkungen der jüngsten russischen Angriffe informiert und sich für die anhaltende Unterstützung Deutschlands bedankt. Ebenfalls hätten sich der Bundeskanzler und Selenskyj über das Gipfeltreffen für Frieden in der Ukraine am 15.-16. Juni ausgetauscht. "Der Bundeskanzler bestätigte seine Teilnahme und bekräftigte, dass Deutschland das Treffen tatkräftig unterstütze", so Hebestreit. Beide seien sich darüber einig gewesen, "auf eine möglichst breite globale Teilnahme hinzuwirken". Quelle: dts Nachrichtenagentur