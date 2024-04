AfD: Deutsche Schüler konvertieren aus Angst zum Islam. Wir wollen keinen Gottesstaat!

So weit ist es in Deutschland schon gekommen: Aus Angst davor, in der Schule zum Außenseiter zu werden, konvertieren deutsche Schüler zum Islam. Vor dieser Entwicklung warnen laut Medienberichten inzwischen sogar Staatsschutzkreise. Es wenden sich demnach „auch immer mehr Eltern deutscher Kinder an Beratungsstellen, weil die christlichen Kinder konvertieren wollen, um in der Schule keine Außenseiter mehr zu sein.“ Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Diese Entwicklung zeigt: Unser Land wird durch islamistischen Fundamentalismus bedroht – wir sagen ihm den Kampf an! Wie weit die Entwicklung bereits vorangeschritten ist, zeigte erst kürzlich eine Erhebung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN), wonach für zwei Drittel der muslimischen Schüler die Regeln des Korans wichtiger sind als deutsche Gesetze. Fast die Hälfte der Befragten (45,8 Prozent) sieht im islamischen Gottesstaat die beste Staatsform. Wehrlos, schwach und anbiedernd reagieren die etablierten politische Kräfte und die Ampel-Regierung auf diese existenzielle Herausforderung. Wer trotz dieser Zustände die Zeichen an der Wand nicht sehen will, der wird es wohl nie verstehen. Als AfD sagen wir klipp und klar: Unsere Werte und Gesetze müssen konsequent gegenüber jeglichen Gottesstaats-Vorstellungen durchgesetzt werden. Wem Allah wichtiger ist als die Integration in unser Land, der darf gar nicht erst nach Deutschland gelangen. Nur die AfD wird die deutsche Leitkultur durchsetzen und jegliche islamistische Parallelgesellschaften schon im Vorfeld unterbinden!" Quelle: AfD Deutschland