Bernd Gögel MdL: „Tausende Auto-Jobs sind weg – Nur der Anfang?“

Der mittelstandspolitische AfD-Fraktionssprecher Bernd Gögel MdL hat den von EY prognostizierten Schrumpfungsprozesses der Automobilwirtschaft als Ergebnis der katastrophalen Transformationspolitik bewertet: „Erst vor vier Wochen hat Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) als Wahlkampffarce ein Papier zur Zukunft der Automobilindustrie vorgelegt. Und heute müssen wir vom ‚Anfang eines schmerzhaften, aber unabwendbaren Schrumpfungsprozesses‘ lesen."

Gögel weiter: "Die schlechten Zukunftsaussichten kommen nicht von ungefähr: Verbrenneraus, unkalkulierbare Energiekosten durch Energiewende und Sanktionen führen zwangsläufig zu gigantischen Standortverlagerungen.

Und die Klage über die hohen Summen für die Investitionen in Elektromobilität, ‚ohne dass sich die gewünschten Markterfolge eingestellt hätten‘, ist absurd: Ist absehbar, dass sich eine Technologie nicht durchsetzt, muss man umsteuern! Daimler, der heute 125 Jahre alt würde, rotiert im Grab. Dass Kretschmann in diesen Zeiten ‚par ordre du mufti‘ die Rüstungsindustrie zum neuen Schwerpunkt in Baden-Württemberg erklärt, ist an bellizistischer Arroganz nicht zu überbieten.“

Quelle: AfD BW