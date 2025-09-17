Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Grüne und Linke für schärfere Beobachtung der rechtsextremen Szene

Freigeschaltet am 17.09.2025 um 06:50 durch Sanjo Babić
Nachdem bekannt wurde, dass Terror-Ermittler gegen acht Beschuldigte wegen der Bildung einer mutmaßlich rechtsradikalen bewaffneten Gruppe vorgehen, regt sich Kritik von den Oppositionsparteien gegen die Bundesregierung.

Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen, sagte der "Rheinischen Post" (Dienstag): "Regelmäßige Waffenfunde zeigen, wie wichtig es ist, die entsprechenden Akteure auch weiterhin ganz genau im Blick zu behalten." Auch mit Blick auf den internationalen Aufwind der Szene müssten gerade Strukturen und Netzwerke analysiert werden.

Umso wichtiger sei ein rechtsstaatlich entschlossenes Vorgehen gegen Verfassungsfeinde. "Der Innenminister ist in der Pflicht, das ganze Instrumentarium, das unserem Rechtsstaat hierfür zur Verfügung steht, zum Einsatz zu bringen", so von Notz. "Dies geschieht bisher jedoch nur bedingt."

Auch die innenpolitische Sprecherin der Linken, Clara Bünger, fordert die Bundesregierung auf, mehr Anstrengungen zu unternehmen, das Leben der vom Rechtsradikalismus bedrohten Menschen zu schützen. "Es ist unerklärlich, dass Mitglieder solcher Netzwerke immer noch Zugang zu Waffen haben", sagte die Linken-Politikerin der "Rheinischen Post". "Hier nicht zu handeln, ist fahrlässig und verantwortungslos."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

