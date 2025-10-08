Neue Zahlen befeuern Debatte um Verschonungsregeln – Milliardenerlasse für Großeigner

2024 setzten die Finanzämter 13,3 Mrd. € Erb-/Schenkungssteuer fest, meldet Destatis. Eine Auswertung zeigt zugleich: 45 Groß-Erbfälle profitierten von Steuererlassen von zusammen 3,4 Mrd. € – ermöglicht durch Sonderregeln für Betriebsvermögen („Verschonungsbedarfsprüfung“). Die Diskrepanz heizt Forderungen nach Reformen an.

Kern der Kritik ist, dass große Unternehmensübertragungen bei Fortführung des Betriebs weitgehend steuerlich geschont werden – mit dem Ziel, Arbeitsplätze zu sichern. Befürworter sehen darin Standortsicherung; Gegner sprechen von ungerechter Bevorzugung weniger Fälle.

Politisch stehen Nachschärfungen bei Bedürfnisprüfung, Haltefristen und Lohnsummenauflagen zur Debatte. Unabhängig davon bleibt das Gesamtaufkommen hoch – die meisten privaten Erbfälle zahlen regulär.

Quelle: ExtremNews