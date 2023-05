SSW-Ratsfraktion nominiert Susanne Schäfer-Quäck als Stadtpräsidentin

Heute hat die neue 11-köpfige SSW-Fraktion in der Flensburger Ratsversammlung Susanne Schäfer-Quäck als Stadtpräsidentin nominiert. Susanne Schäfer-Quäck war die Spitzenkandidatin des SSW zur Kommunalwahl und langjährige SSW-Fraktionsvorsitzende im Flensburger Rat.

„Susanne Schäfer-Quäck ist eine erfahrene Politikerin, gehört dem Rat seit vielen Jahren an und kennt unsere Stadt in all ihren Facetten. Sie wird eine starke, würdige und ausgleichende Vertreterin der Ratsversammlung und der Flensburgerinnen und Flensburger sein,“ sagt der SSW-Fraktionsvorsitzender Martin Lorenzen.

Mit der Wahl von Susanne Schäfer-Quäck wird zum ersten Mal seit mehr als 60 Jahren eine SSW-Vertreterin Stadtoberhaupt in Flensburg.

Susanne Schäfer-Quäck: „Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben als Vertreterin der Flensburgerinnen und Flensburger und Vorsitzende der Ratsversammlung. Es ist mir wichtig, dass alle gehört werden und fühlen, dass sie auch von mir vertreten werden. Ich wünsche mir eine sachliche und konstruktive Zusammenarbeit im Rat, die unsere schöne Stadt in den nächsten Jahren voranbringt.“

Der SSW war bei der Kommunalwahl am 14. Mai stärkste Kraft in Flensburg geworden. Ihm steht daher das Vorschlagrecht für das Amt des Stadtoberhaupts zu. Zuvor hatte bereits der SSW-Kreisverband Flensburg vorgeschlagen, Susanne Schäfer-Quäck als Stadtpräsidentin vorzuschlagen.

Quelle: SSW