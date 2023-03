Hamburg: „Mehr Kontrollen für Radfahrer und E-Roller-Nutzer“

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Hamburg steigt jährlich. 2022 gab es über 61.000 Verkehrsunfälle, wie die Innenbehörde in der heutigen Verkehrsbilanz darlegte. Dazu der Vorsitzende und verkehrspolitische Sprecher der AfD-Fraktion Hamburg, Dirk Nockemann: „Die Verkehrsbilanz lässt erahnen, wohin die Reise geht. Immer mehr Radfahrer und E-Roller-Nutzer auf Hamburgs Straßen bedeuten, dass mehr ungeschützte Verkehrsteilnehmer in Unfälle verwickelt sind."

Nockemann weiter: "Gerade auf den sprunghaften Anstieg von E-Roller-Fahrern müssen sich Fahrradsenator Tjarks und die Innenbehörde einstellen. Es braucht noch mehr Verkehrskontrollen für Radfahrer, mehr Kontrollen für E-Roller und insgesamt mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.“ Quelle: AfD Deutschland