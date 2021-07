Wirtschaftsministerium verlängert Innovationsprämie für E-Autos

Das Bundeswirtschaftsministerium verlängert die Innovationsprämie für E-Autos. "Es wird in diesem Jahr eine Rekordförderung für Elektroautos geben", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Donnerstag.

Deshalb habe die Regierung auch in der Koalition beschlossen, die Förderung bis Ende 2025 fortzusetzen. Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) begrüßt die Verlängerung. Es sei "höchste Zeit" gewesen, die Verunsicherung sowohl im Automobilhandel als auch bei den Verbrauchern "abzuräumen", sagte ZDK-Vizepräsident Thomas Peckruhn.



"Wer die politische Richtung vorgibt, die E-Mobilität massiv nach vorn zu bringen, der muss auch die passenden Instrumente dazu bereitstellen und flexibel auf entsprechende Nachfrage im Sinne der Kundinnen und Kunden reagieren", so Peckruhn. Die Innovationsprämie als Verdoppelung des Bundesanteils am Umweltbonus wird über das Jahr 2021 hinaus bis zum 31. Dezember 2025 verlängert. Diese Verlängerung wolle das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Kürze vornehmen. Mit der Verdopplung des staatlichen Anteils am Umweltbonus können für Elektrofahrzeuge, die weniger als 40.000 Euro Nettolistenpreis kosten, bis zu 9.000 Euro als Fördersumme beantragt werden, für Hybrid-Autos sind es 6.750 Euro. Für Elektrofahrzeuge über 40.000 Euro Nettolistenpreise sind es bis zu 7.500 Euro Förderung bei reinen Elektrofahrzeugen und bis zu 5.625 Euro bei Hybrid-Autos.

Quelle: dts Nachrichtenagentur