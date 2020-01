Wolf: Im Klima-Gleichschritt - Hamburgische CDU im rotgrünen Spektrum eingereiht

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft Dr. Alexander Wolf, Mitglied im AfD-Bundesvorstand, kann sich nicht dafür erwärmen, dass sich nun auch die CDU in den Chor der Parteien einreiht, die den Klimaschutz als Staatsziel in die Hamburgische Verfassung aufnehmen möchten, wie dies in einem interfraktionellen Antrag formuliert wurde.

Wolf: „Die CDU ist im Panikmodus und paktiert jetzt sogar mit der SED-Nachfolgepartei. Sie läßt alle Hemmungen fallen. Das grüne Brimborium gehört nicht in die Verfassung. Die einzige Fraktion, die bürgerliche und freiheitliche Werte vertritt, ist die AfD-Fraktion.“ Quelle: AfD Deutschland



