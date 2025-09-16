Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Übertragungsnetzbetreiber Tennet: Reiche muss schnell Kraftwerksstrategie vorlegen

Übertragungsnetzbetreiber Tennet: Reiche muss schnell Kraftwerksstrategie vorlegen

Freigeschaltet am 16.09.2025 um 11:29 durch Sanjo Babić
Bild: zwiboe / pixelio.de
Bild: zwiboe / pixelio.de

Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet hat nach Vorlage des Energiewende-Monitorings mehr Tempo angemahnt. "Entscheidend ist nun, dass die notwendigen politischen Weichen gestellt und die gesetzgeberischen Grundlagen rasch geschaffen werden", sagte Tennet-Chef Tim Meyerjürgens im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

"Wir brauchen dringend die Kraftwerksstrategie, eine Überarbeitung der Netzanschlusssystematik für Speicher, Rechenzentren und Kraftwerke sowie die Bestätigung des Bundesbedarfsplangesetzes."

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte am Montag einen lange erwarteten Bericht zum Stand der Energiewende vorgelegt, der von einem geringeren Strombedarf in den kommenden Jahren ausgeht als bislang berechnet. "Der Monitoring-Bericht bestätigt, dass Netze, Erneuerbare und Flexibilitäten gemeinsam geplant und entwickelt werden müssen", sagte Meyerjürgens dazu. "Nur so kann die Transformation realistisch, effizient und im Sinne von Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Klimaschutz erreicht werden."

Zu den Aufgaben für Reiche und die Regierung gehörten "der netzdienliche Einsatz von Speichern, die bessere Nutzung bestehender Netzkapazitäten, die Optimierung bei Offshore-Anbindungen und der konsequente Einsatz von Freileitungen". Diese Maßnahmen würden die Effizienz des Gesamtsystems steigern und die Kosten senken.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte neon in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige