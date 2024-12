Patricia Lips soll Spitzenkandidatin der Hessen-CDU werden

Die CDU-Politikerin Patricia Lips soll nach dem Willen der Parteiführung offenbar Spitzenkandidatin der CDU Hessen zur Bundestagswahl 2025 werden. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter Berufung auf Kreise der Landespartei. Am Donnerstag findet die Listenaufstellung statt, die CDU-Spitze um Hessens Ministerpräsident Boris Rhein will dem Vernehmen nach Lips vorschlagen.

Die Bundestagsabgeordnete gilt als eine Vertraute des CDU-Bundesvorsitzenden und Kanzlerkandidaten Friedrich Merz. Beispielsweise unterstützte sie Merz 2020 im Kampf um den Parteivorsitz als Leiterin seines Teams. Lips ist seit 2002 Mitglied des Bundestages und kümmerte sich um die Finanz- und Europapolitik. Seit 2021 ist sie stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und zuständig unter anderem für die Europapolitik.



2021 hatte Ex-Kanzleramtschef Helge Braun auf Listenplatz eins der hessischen Christdemokraten kandidiert, er tritt nicht wieder an. Lips stand damals an zweiter Stelle. Der CDU Hessen ist dem Vernehmen nach wichtig, dieses Mal eine Frau an die Spitze zu stellen, da auch in den Wahlkreisen nur wenige Frauen kandidieren. Bislang hat zudem nur ein anderer Landesverband eine Frau als Spitzenkandidatin gewählt: Ex-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner in Rheinland-Pfalz.

Quelle: dts Nachrichtenagentur