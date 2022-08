NRW-Arbeitgeberpräsident Kirchhoff: "Stärker sein als autoritäre Staaten"

Vor dem am Mittwoch in Düsseldorf stattfinden Arbeitgebertag hat der Präsident von Unternehmer NRW dazu aufgefordert, mit Blick auf den Ukraine-Krieg die eigenen Werte zu stärken. "Es wird darauf ankommen, dass wir weiterhin auch wirtschaftlich stärker sind als autoritäre Staaten, damit die Menschen merken, in welchem System es ihnen besser geht. Demokratie, soziale Marktwirtschaft, Freiheit für die Menschen, soziale Standards, gute Bildung - das sind die Werte, für die wir kämpfen müssen", sagte Arndt Kirchhoff im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Gerade in diesen unübersichtlichen Zeiten "müssen wir viel mehr dafür tun, dass auch unser Gesellschaftsmodell wieder zu einem Exportschlager wird", so der Arbeitgeberpräsident, selbst Inhaber eines großen Automobilzulieferer aus dem Sauerland.

Er lobte die Ampelregierung in Berlin für ihre Pläne zum Bürokratieabbau. "Eindeutig richtig ist das Ziel, Planungs- und Genehmigungsverfahren massiv zu beschleunigen", sagte Kirchhoff. Am Tempo der Umsetzung werde sie sich aber messen lassen. Außerdem forderte Kirchhoff mehr Freihandel und intensivere Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. "Von fundamentaler Bedeutung wird es sein, die Handelsbeziehungen mit den USA auf völlig neue und belastbare Füße zu stellen", so der Unternehmerpräsident. Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)