Union will für Koalitionsverhandlungen 18 Arbeitsgruppen einsetzen

Für die Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD will die Union offenbar 18 Arbeitsgruppen einsetzen, in denen dann die konkreten Inhalte verhandelt werden. Dies gehe aus einem internen Vorschlagspapier der Union hervor, berichtet die "Saarbrücker Zeitung" (Freitagsausgabe). Nach dem Willen von CDU und CSU sollen die Verhandlungen an diesem Freitag beginnen.

Dann sollen auch die Arbeitsgruppen eingesetzt werden. Die Union regt an, dass in den Gruppen CDU und SPD mit jeweils sechs und die CSU mit vier Politikern vertreten sind. An der Großen Runde der Parteien werden dem Vorschlag zufolge dann 23 Vertreter der CDU, 15 der CSU und mindestens 24 der SPD teilnehmen. Darüber hinaus sieht ein Zeitplan der Union zunächst tägliche Verhandlungen bis zum 4. Februar vor. Endgültig beendet werden sollen die Gespräche möglichst vor Beginn des Karnevals Mitte Februar. Quelle: dts Nachrichtenagentur

