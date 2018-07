AfD-Bürgerbüro in Wolgast beschädigt

Die Wahlkreisbüros des Landtagsabgeordneten Prof. Dr. Ralph Weber und des Bundestagsabgeordneten Enrico Komning sind – in der letzten Woche, vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag – beschädigt worden. Unter anderem wurde ein Hakenkreuz in eine Eingangstür geritzt und ein Aufkleber der „Antifaschistischen Aktion“ angebracht. Dazu erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Prof. Dr. Ralph Weber: „Wir müssen den Feinden der Demokratie die Stirn bieten. Linksradikale tolerieren militante Gewalt, schließlich hat man sie seit Jahrzehnten praktisch gewähren lassen."

Weber weiter: "Der Staat muss endlich lernen, gegen linken Extremismus mit derselben Entschlossenheit vorzugehen, wie gegen andere Formen des Extremismus. Aber wahrscheinlich findet der Vandalismus am Bürgerbüro in Wolgast eher Einzug in die Polizeiliche Kriminalstatistik als rechte Straftat – schließlich wurde ein Hakenkreuz in die Tür geritzt. Das würde am ehesten zu einer politischen Führung passen, die vor einem erkannten Problem lieber die Augen verschließt.“ Quelle: AfD Deutschland