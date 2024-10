Spahn sieht Ländergipfel als letzte Chance für neuen Asylkurs

Vor dem Ländergipfel von Mittwoch bis Freitag in Leipzig drängt die Union auf erhebliche Verschärfungen beim Asylrecht und beim Kampf gegen den Terror. "Es ist längst fünf nach zwölf", sagte Jens Spahn, Vizefraktionschef der Union, dem "Stern".

Das Treffen der Ministerpräsidenten sei "eine der letzten Chancen" zum Umdenken. "Die Ampel-Blockade beim Kampf gegen Terror und irreguläre Migration gefährdet Deutschlands Sicherheit."



Das Sicherheitspakte der Ampel-Koalition, das die unionsgeführten Länder im Bundesrat in Teilten gestoppt hatten, weil es ihnen nicht weit genug geht, bezeichnete Spahn als "Mini-Sicherheitspaket". Er forderte erhebliche Verschärfungen. "Der Maßstab ist nicht, worauf sich Grüne und SPD mit letzter Kraft einigen können. Der Maßstab muss sein, was notwendig ist, um die Probleme zu lösen", sagte Spahn.



Die Union hatte sich jüngst im Bundestag für deutlich härtere Maßnahmen zur Senkung der Asyl-Zahlen ausgesprochen. "Wir brauchen weitreichendere Befugnisse für die Polizei und Zurückweisungen an der Grenze", sagte Spahn. "Die Mehrheiten dafür sind da, wenn die SPD sich bewegen will."

Quelle: dts Nachrichtenagentur