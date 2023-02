Piraten: Fracking-Gas ist Sünde an der Natur und Terminals konterkarieren Klimaschutz

"Nur Stück für Stück wird uns die Wahrheit über die Ausbremsung der Energiewende in MV und insbesondere Lubmin serviert. Erst soll es kein Gas aus Fracking am ersten Terminal geben. Fracking ist zurecht bei uns verboten," so Dennis Klüver, Vorsitzender der Piratenpartei MV

Dann sollte dies angeblich nur für die Probephase gelten. Erst soll die Lieferung an das LNG-Terminal helfen die akute Notlage zu mildern, dann werden per Vertrag die Lieferungen für 20 Jahre festgezurrt. Erst geht es nur um ein Terminal, nun sollen es drei werden. So sieht keine ehrliche und klimaneutrale Politik aus. Das Credo von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wird durchgeboxt: Gas ist eine Brückentechnologie. Dachten wir doch alle, sie hätte dem abgeschworen. Anstatt Richtung Zukunft zu planen begibt sich die Politik in eine 20-jährige Sackgasse, die alle anderen Anstrengungen zum Klimaschutz konterkariert. Jetzt klotzt man schon bevor noch das entsprechende Gesetz dies zulässt. Es ist keine Eile mehr geboten. Bürger gehen zurecht auf die Straße. Piraten der Piratenpartei MV werden dabei sein. Quelle: Piratenpartei Deutschland (ots)