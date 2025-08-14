Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Hubertz bei Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen skeptisch

Hubertz bei Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen skeptisch

Freigeschaltet am 14.08.2025 um 07:28 durch Sanjo Babić
Symbolbild
Symbolbild

Bild: Eigenes Werk /OTT

Bauministerin Verena Hubertz (SPD) spricht sich gegen die Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen aus. Die Herausforderung sei größer als die Frage, ob man "jetzt vom Privaten wieder vergesellschaften" sollte, sagte die SPD-Politikerin in einem Podcast der Funke-Mediengruppe.

"Ich glaube, man hat da Fehler gemacht, indem man seine kommunalen Wohnungen verkauft hat, als es der Stadt schlecht ging." Aber statt sie jetzt einfach teuer zurückzukaufen, "sollte man auch überlegen, wo können wir neuen Wohnraum schaffen?" Die Berliner SPD hatte einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Vergesellschaftung möglich machen soll.

Hubertz hielt dem entgegen: "Wir bauen zu langsam, wir bauen zu teuer, wir bauen zu wenig, weil wenn kein Angebot da ist, dann kann ich auch nicht die Wohnungen irgendwie zauberhaft zuteilen, das funktioniert nicht." Die Ministerin stellte klar, dass Bauen "nicht immer Neubau, sondern auch Umbau" bedeute.

Die Ministerin wollte keine Empfehlung aussprechen, in ländliche Regionen mit verfügbarem Wohnraum zu ziehen, warb aber dafür, Wohnen auf dem Land attraktiver zu machen. "Wie machen wir es auch lebenswert fernab von Städten, dass man dort auch gut leben kann, aber am Ende des Tages ist natürlich jeder und jede frei in der Wohnortwahl und deswegen brauchen wir auch heterogene Lösungen für eben genau diese heterogene Herausforderung", sagte sie in dem Podcast. Sie werbe "nicht für einzelne Regionen oder für das Wohnen in A oder B".

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte pecan in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige