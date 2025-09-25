CDU/CSU plant zweistufige Reform des Bürgergelds

Die Union hat eine Reform des Bürgergelds in zwei Stufen skizziert, meldet die dts Nachrichtenagentur. Es geht um strengere Mitwirkung und bessere Vermittlung in Arbeit, berichtet FinanzNachrichten.de.

In einem ersten Schritt sollen Leistungsmissbrauch verhindert und Pflichten klarer durchgesetzt werden. Im zweiten Schritt plant die Union umfangreiche Änderungen bei Qualifizierung, Zuverdienst und Vermittlung, um Übergänge in Beschäftigung zu beschleunigen. Vertreter der Fraktion betonen, Fairness für Beitragszahler und Chancen für Erwerbslose verbinden zu wollen.

Sozialverbände warnen vor pauschalen Verschärfungen und fordern individuelle Unterstützung. Arbeitgeber verweisen auf den Fachkräftemangel und sehen in zielgenauen Anreizen Potenzial für mehr Arbeitsaufnahme.

Quelle: ExtremNews



