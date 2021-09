Werte-Union-Chef Max Otte über die Bundestagswahl: „Laschet und Söder müssen zurücktreten!“

„Jetzt sieht es düster aus für die Konversation in der Union“ – so der Kommentar des Chefs der konservativen Werte-Union Max Otte zur Niederlage von Hans-Georg Maaßen in seinem Wahlkreis in Süd-Thüringen: „Er war unsere einzige Hoffnung.“ Das Schlimmste für die Union sei jetzt eine gemeinsame Regierung mit den Grünen: „In Grün-Schwarz, auch wenn schwarz doppelt so stark ist, setzt Grün die Akzente.“

Weiter berichtet Reitschuster: "In Grün-Schwarz ginge die „gar nicht so schleichende Veränderung“ dieses Landes weiter. Ein Gang in die Opposition wäre zwar ein Schock für die Christdemokraten, aber dies könne dazu führen, „dass einige aufwachen“. „Laschet muss jetzt die Verantwortung übernehmen“, so Otte, der CDU-Chef müsse zurücktreten, ebenso CSU-Chef Markus Söder. Auch wenn das Wahlergebnis gar nicht in erster Linie in Laschets Verantwortung liege, sondern mehr in der von Angela Merkel – die sich aber sehr elegant aus eben dieser geschlichen habe. Sehen Sie hier mein Interview mit dem Wirtschaftswissenschaftler und Investor in ganzer Länge:



Quelle: Reitschuster