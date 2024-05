Lieschke (AfD): Besorgniserregender Abwärtstrend: Sachsen-Anhalts Industrieproduktion im Sinkflug

Wie das Statistische Landesamt in Halle in dieser Woche mitteilte, ist die Industrieproduktion in Sachsen-Anhalt zuletzt stark gesunken. Im Jahr 2023 produzierten die Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes und des Bergbaus in Sachsen-Anhalt Erzeugnisse im Wert von 46,484 Mrd. EUR. Damit lag die Fertigung um rund 9 Prozent unter dem Rekordniveau von 2022.

Noch im Dezember äußerte Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze während einer Debatte im Landtag, die Wirtschaft sei „verdammt gesund“, für das Land bestünden „die besten Chancen seit langem“. Dazu sagt der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, Matthias Lieschke: „Unsere sachsen-anhaltische Wirtschaft ist momentan alles andere als gesund, im Gegenteil, sie kränkelt an vielen Stellen. Insbesondere die energieintensive Industrie in Sachsen-Anhalt hat mit den Folgen des klimafreundlichen Umbaus zu kämpfen. Wir lehnen eine Transformation, die zu Wohlstandsverlusten führt, ab. Was wir brauchen, ist mehr Wirtschaft, weniger Staat.“ Quelle: AfD Deutschland