AfD und Grüne gewinnen in Sachsen-Anhalt viele neue Mitglieder

Die AfD und Bündniss90/Die Grünen gewinnen in Sachsen-Anhalt viele neue Mitglieder. Die CDU und die SPD verlieren dagegen weiter. Die erst vor knapp sieben Jahren gegründete AfD zählte nach eigenen Angaben zum Jahresende im Land 1 222 Mitglieder, rund 200 mehr als im Vorjahr, berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung.

"Wir sprechen die Menschen an, die sich dem Klimawahn entgegenstellen und die die ungelösten Probleme der illegalen Zuwanderung sehen", sagte AfD-Landeschef Martin Reichardt. Die Grünen nahmen im vergangenen Jahr das tausendste Mitglied auf und kamen am Silvestertag auf 1 050 Personen, rund 180 mehr als ein Jahr zuvor. Sebastian Striegel, einer der beiden Grünen-Landesvorsitzenden, nennt gerade den Aufstieg der AfD als Grund für Neueintritte in seine Partei. "Viele fragen sich: Wollen wir denen Raum geben, die die Demokratie abschaffen wollen? Unsere Neumitglieder wollen die Demokratie verteidigen und sich der Klimakrise stellen."



Mitgliederstärkste Partei in Sachsen-Anhalt bleibt die CDU. Ende November - aktuellere Zahlen hat die Partei nicht - gab es 6 318 zahlende Mitglieder, 270 weniger als zum Jahresende 2018. Die SPD schrumpfte leicht um 46 auf 3 530. Die Linke kam vor einem Jahr auf 3 614 Mitglieder, aktuelle Daten hat sie noch nicht.

