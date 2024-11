Grünen-Parteitag soll Weichen für Wahlkampf stellen

Die Grünen haben ihren dreitägigen Bundesparteitag in Wiesbaden am Sonntagmorgen fortgesetzt. Im Mittelpunkt des letzten Tages steht die Weichenstellung für den Wahlkampf zur vorgezogenen Bundestagswahl.

Dazu soll Vizekanzler Robert Habeck am Nachmittag zum Kanzlerkandidaten gekürt werden - allerdings nicht in einer Personenwahl, sondern per "Dringlichkeitsantrag".



Darin heißt es unter anderem, dass Habeck ein "Kandidat für die Menschen in Deutschland" sei. Das Wort Kanzlerkandidat taucht in dem Antrag nicht auf, stattdessen heißt es: "Robert Habeck hat das Zeug zu einem guten Bundeskanzler." An seiner Seite soll Außenministerin und Ex-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock stehen, mit der er ein "Spitzenduo" bilden soll.



Vor dem Tagesordnungspunkt "Aufbruch ins Wahljahr" stand am Sonntag aber zunächst einmal die Wahl der Rechnungsprüfungskommission auf dem Programm.

