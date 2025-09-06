SSW: Bürgerentscheid Olympia-Bewerbung: Kiel steht vor einer schweren Entscheidung

Zur Beschlussvorlage für einen Bürgerentscheid zur Olympia-Bewerbung Kiels in der kommenden Sitzung des Finanzausschusses erklärt Ratsherr Marcel Schmidt, Vorsitzender der SSW-Ratsfraktion Kiel: „Wir begrüßen es grundsätzlich, dass in der Frage einer Kieler Beteiligung an einer deutschen Olympia-Bewerbung die Kieler per Bürgerentscheid das letzte Wort haben sollen."

Schmidt weiter: "Angesichts der finanziellen Belastungen, die diese Bewerbung für Kiel bedeuten würde, ist Olympia mittlerweile kein Selbstgänger mehr. Die Haushaltsberatungen für 2026 stehen vor der Tür. Die Verwaltung und die Kieler Ratsversammlung müssen sich ihrer Verantwortung für die Stadt bewusst sein: Vor dem Hintergrund der leeren Kassen, müssen Ausgaben priorisiert werden.

Die Stadt wird den Kieler ein überzeugendes Konzept vorlegen müssen, da selbst die Bewerbung – unabhängig von ihrem Erfolg – bereits Geld kostet, das an anderer Stelle fehlen wird. Vor diesem Hintergrund ist der von der Verwaltung gewählte Zeitpunkt für den Bürgerentscheid Mitte April gut gewählt, da auch die Vermittlung des Olympia-Konzeptes – inklusive einer intensiven Diskussion – noch Zeit in Anspruch nehmen wird. Die Kieler stehen in jedem Fall vor einer schweren Entscheidung, die ihnen die Ratsversammlung aufgrund der Tragweite auch nicht abnehmen sollte.“

Quelle: SSW