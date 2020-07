Hajo Funke: AfD hat ihr Potenzial ausgeschöpft

Nach Ansicht des Berliner Politikwissenschaftlers Hajo Funke stößt die AfD bezogen auf ihr Wählerpotenzial mittlerweile an ihre Grenzen. "Selbst in den ostdeutschen Ländern nimmt die AfD nicht mehr zu. Offenkundig hat die Partei ihr Potenzial ausgeschöpft", so Funke im Interview mit der Tageszeitung "neues deutschland".

Nach Ansicht des Politologen erlebt die AfD eine ähnliche Entwicklung wie früher rechtsextreme Parteien. "Das entscheidende für die AfD war bisher, dass ihr Zauber in ihren Siegen bestand. Lange hieß es: Wir werden immer stärker, und wir werden immer stärker, indem wir immer rechtsradikaler werden. Dieser Zauber ist zerbrochen." Mit Blick auf die Landtagswahlen 2021 geht Funke davon aus, dass die anderen Parteien von der Schwäche der AfD profitieren könnten. "Der Druck, der von der AfD bisher ausging, ist nicht mehr der gleiche wie früher. Er schwächt sich ab."

Quelle: neues deutschland (ots)