Corona-Zahlen steigen: Maskenpflicht wieder im Gespräch

Die Coronazahlen steigen wieder. Kliniken und Heime könnten schon bald wieder Maskenregeln vorschreiben.

"In Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen kann es nach jeweiliger Entscheidung der Einrichtungen vor Ort Maskenregeln geben", sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums der "Rheinischen Post" (Montag) auf Anfrage. "Diese können im Sinne ihres Hausrechts bei Bedarf eine Verpflichtung zum Maskentragen festlegen. Genauso kann jeder freiwillig eine Maske tragen." Der Sprecher betonte aber auch: "Eine Verpflichtung zum Tragen einer Maske besteht in Nordrhein-Westfalen zurzeit nicht."



"Das sommerliche Wetter hat nicht verhindern können, dass wir höhere Infektionsraten haben als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Jetzt ist die richtige Zeit sich mit einer Corona-Impfung zu schützen", sagt Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, derselben Redaktion. "Besonders die Über-60-Jährigen sollten jetzt handeln und sich impfen lassen. In Praxen und Apotheken ist die Nachfrage nach Impfungen mit den neuen an die JN.1-Variante angepassten Impfstoffen schon sehr hoch." Ab 1. Oktober werde es neben dem Impfstoff von Biontech einer weiteren JN.1-Impfstoff geben, den von Moderna.



Das Robert-Koch-Institut teilte unterdessen in seinem aktuellen Bericht mit: "Die ARE-Aktivität lag in den letzten Wochen auf einem höheren Niveau als sonst um diese Jahreszeit. Das ARE-Geschehen wird weiterhin hauptsächlich durch Rhinoviren und SARS-CoV-2 bestimmt." ARE steht für akute respiratorische Erkrankungen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur