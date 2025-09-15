Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bilger sieht nach NRW-Wahl Ansporn für Koalition im Bund

Freigeschaltet am 15.09.2025 um 10:40 durch Sanjo Babić
Steffen Bilger (2024)
Steffen Bilger (2024)

Foto: Author
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Das Ergebnis der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen muss nach Ansicht des Parlamentsgeschäftsführers der Union im Bundestag, Steffen Bilger (CDU), ein Ansporn für die Koalition im Bund sein. "Wenn man die konkreten Probleme vor Ort anspricht und anpackt, wird das honoriert", sagte Bilger der "Rheinischen Post".

"Das ist auch ein Auftrag für unsere Arbeit in der Koalition auf Bundesebene." Daher gehe es jetzt darum, "die Probleme und Herausforderungen - bei der Migration, beim Wirtschaftswachstum und im Sozialbereich - zu lösen, um dem Erstarken der extremen Rechten wirksam entgegenzutreten", sagte Bilger.

Zugleich sei der Wahlausgang auch "eine Bestätigung für die gute Arbeit und den Fleiß der vielen Kommunalpolitiker in NRW", fügte der CDU-Politiker hinzu.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

