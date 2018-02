Grüne fordern Offensive für den Nahverkehr

Vor dem Hintergrund drohender Dieselfahrverbote in Innenstädten fordern die Grünen eine Offensive für den öffentlichen Nahverkehr. Union und SPD hätten bei der Luftreinheit krass versagt, sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Sie haben die Kommunen mit dem Problem im Stich gelassen und tatenlos zugeschaut."

In einem Antrag, den die Grünen in dieser Woche in den Bundestag einbringen wollen, verlangen sie unter anderem eine kostenlose Beförderung von Senioren, Eltern mit Kindern und sozial Schwächeren in öffentlichen Verkehrsmitteln. Außerdem müsse es gute Anschlüsse von Bussen und Bahnen ohne lange Wartezeiten geben. Zur Finanzierung schlägt Hofreiter vor, die Subvention von Dieselkraftstoff zu streichen. Dies wäre ein "weitblickender mutiger Schritt", so Hofreiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur