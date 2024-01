AfD: Remigration statt „Einzelfälle“!

Auch im Jahr 2024 reißt die alltägliche Brutalität dank Ampel-Politik nicht ab: Schon in der Silvesternacht schlagen drei serbische Brüder in der Notaufnahme einen Arzt zusammen und attackieren dann auch noch einen Pfleger. In Schwetzingen wird ein 20-jähriger Somalier gewalttätig und schlägt mitten im Zug mit dem Feuerlöscher auf eine 24-Jährige ein. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "In Bad Lippspringe (Nordrhein-Westfalen) wird ein 46-Jähriger bei einem Messerangriff durch einen Ukrainer schwer verletzt. Und am Dortmunder Hauptbahnhof rastet ein 25-jähriger Afghane im Schnellrestaurant aus, zieht einen irakischen Mitarbeiter durch das Restaurant, attackiert ihn mit Faustschlägen und will dann mit dem Feuerlöscher auf ihn losgehen. Alltag in der „bunten Republik“. Derartige Alltagszustände machen uns fassungslos und verdeutlichen: 2024 muss das Jahr der Remigration werden! Wer unsere Restaurants und Bahnhöfe verwüstet, wer Ärzte angreift oder im Zug randaliert, der hat hier nichts verloren und muss sofort abgeschoben werden. Es muss endlich gehandelt werden – Remigration statt „Einzelfälle“! Mehr „Einzelfälle“ hier: http://einzelfallticker.de/ Quelle: AfD Deutschland