Steinmüller fordert mehr Akzeptanz für Eltern in der Politik

Steinmüller fordert mehr Akzeptanz für Eltern in der Politik

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 10:14 durch Sanjo Babić
Hanna Skrollan Steinmüller (2024)
Hanna Skrollan Steinmüller (2024)

Foto: Urheber
Lizenz: CC BY-SA 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Laut dts Nachrichtenagentur fordert Steinmüller mehr gesellschaftliche Akzeptanz für Eltern in politischen Ämtern.

Es geht um Kultur, Organisation und Vorbilder. Genannt werden flexible Arbeitsweisen und respektvolle Debattenräume. Ziel ist mehr Vielfalt in Parlamenten und Verwaltungen.

Konkrete Schritte sollen erarbeitet und erprobt werden. Beteiligte wünschen verbindliche Standards statt bloßer Appelle.

Quelle: ExtremNews

