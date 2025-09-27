Steinmüller fordert mehr Akzeptanz für Eltern in der Politik

Laut dts Nachrichtenagentur fordert Steinmüller mehr gesellschaftliche Akzeptanz für Eltern in politischen Ämtern.

Es geht um Kultur, Organisation und Vorbilder. Genannt werden flexible Arbeitsweisen und respektvolle Debattenräume. Ziel ist mehr Vielfalt in Parlamenten und Verwaltungen.

Konkrete Schritte sollen erarbeitet und erprobt werden. Beteiligte wünschen verbindliche Standards statt bloßer Appelle.

Quelle: ExtremNews