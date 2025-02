Alevitische Gemeinde warnt vor AfD und zunehmendem Rechtsruck

Die Alevitische Gemeinde Deutschlands (AABF) schlägt vor der Bundestagswahl Alarm angesichts des wachsenden Einflusses der AfD und einer zunehmenden Akzeptanz rechter Narrative in der deutschen Politik.

In einem Essay für das Berliner Magazin "Capital Beat" warnt Ufuk Cakir, Generalsekretär der AABF, vor den Gefahren für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt.



Die Bundestagswahl sei ein entscheidender Moment für die Zukunft der Demokratie in Deutschland, so Cakir. Er appelliert an die Parteien, sich konsequent gegen rechtsextreme Strömungen zu positionieren und die Brandmauer gegen die AfD aufrechtzuerhalten. "Es darf nicht sein, dass demokratische Parteien rechte Positionen übernehmen, um Wählerstimmen zu gewinnen. Migration und Vielfalt sind Realitäten, die unser Land bereichern", schreibt er.

Quelle: dts Nachrichtenagentur