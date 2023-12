Lang lobt COP-Ergebnis als "historischen Erfolg"

Grünen-Chefin Ricarda Lang hat das Ergebnis der UN-Klimakonferenz in Dubai als "historischen Erfolg" gelobt. "Die Welt hat entschieden: Heute wurde das Ende des fossilen Zeitalters besiegelt, die Zukunft der Energie ist erneuerbar", sagte Lang dem Nachrichtenportal T-Online.

"Das Ergebnis dieser Klimakonferenz ist ein historischer Erfolg und ein riesiger Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit." Lang lobte das "Verhandlungsgeschick" und die "konsequente Arbeit" ihrer Parteikollegin und Außenministerin Annalena Baerbock. Die Klima-Außenpolitik Deutschlands habe "weltweit Vertrauen gestiftet". Nun gehe es an die beschleunigte globale Umsetzung. "Die Weltgemeinschaft muss jetzt zusammenstehen und in den kommenden Jahren entschlossen und schnell handeln - denn jedes Zehntelgrad zählt. Dieser Auftrag gilt auch für uns in Deutschland."

