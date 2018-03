AfD verhindert bildungspolitischen Kahlschlag

In der Aktuellen Debatte zum Thema „Kleine Grundschulen erhalten – Schlingerkurs der Landesregierung beenden“ ging es um das Einlenken der Landesregierung. In Bingen-Gaulsheim, Oberkail, Pünderich und Schöndorf bleiben die Grundschulen erhalten. Allerdings werden die Grundschulen in Lieg, Reifferscheid, Frankenstein und Herkersdorf geschlossen.

„Durch unsere Beteiligung an den beiden Demonstrationen gegen die Schulschließungen und meine im Bildungsausschuss gebetsmühlenartig vorgetragene Kritik, hat die AfD alles in ihrer Macht stehende unternommen, um einen bildungspolitischen Kahlschlag zu verhindern“, sagt Joachim Paul, bildungspolitischer Sprecher und stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz. „Es ist uns nun tatsächlich gelungen, das Schlimmste zu verhindern. Das ist ein Sieg der Opposition“, sagt Joachim Paul. „Die Landesregierung vernachlässigt die ländlichen Regionen und sieht sich nur den urbanen Milieus verpflichtet. Wir bedauern ausdrücklich, dass die Grundschulen in Lieg, Reifferscheid, Frankenstein und Herkersdorf geschlossen werden“, so Paul weiter. „Es ist für uns nicht hinnehmbar, dass Grundschulen gegen den Widerstand vor Ort geschlossen werden. Wenn die Lernergebnisse der Schüler stimmen und die Eltern zufrieden sind, gibt es keine Argumente für eine Schließung. Der Bürgerwille muss in einer Demokratie respektiert werden.“ Quelle: AfD Deutschland

