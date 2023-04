Hoher Besuch bei HOELLER Electrolyzer: Robert Habeck zeigt sich beeindruckt vom PEM-Elektrolyse-Stack PROMETHEUS

Am Dienstag 19.04.2023 besuchte Robert Habeck den Messestand des jungen Unternehmens aus Wismar. Hoeller Electrolyzer entwickelt hocheffiziente PEM-Elektrolyse-Stacks, welche die Kernkomponente von Elektrolyseuren bilden, mit denen Wasserstoff produziert wird.

Robert Müller, Entwicklungsingenieur bei Hoeller Electrolyzer, beantwortete interessierte Fragen des fachlich versierten Politikers.

"Ich bin beeindruckt, bleiben Sie dran", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, als er am Dienstag den Stand der Firma Hoeller Electrolyzer auf der Hannover Messe besuchte.

Die Wasserstoffbranche ist eine Schlüsseltechnologie der Energiewende. Der Ministerbesuch bot Anlass zentrale Themen zu adressieren: Einfachere Genehmigungsverfahren und Standards seien unabdingbar für den raschen Aufbau eines Wasserstoffökosystems. Klare Rahmenbedingungen notwendig für eine rasche Weiterentwicklung der Technologie. Habeck versprach, hier zu unterstützen und äußerte sich positiv zur Wiederverstromung von gespeichertem Wasserstoff.

Mit anwesend beim Besuch des Ministers war Andreas Götz, Präsident der Rolls-Royce- Sustainable Power Solutions Business Unit. In einer strategischen Partnerschaft entwickeln Rolls-Royce und Hoeller Electrolyzer einen mtu-Wasserstoff-Elektrolyseur.

Bereits am Vortag besuchte Reinhard Meyer, Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, den Stand von Rolls-Royce Power Systems, an dem ein Modell des gemeinsam von Rolls-Royce Power Systems und Hoeller Electrolyzer entwickelten Elektrolyseurs und des PROMETHEUS-Stacks von Hoeller ausgestellt sind. Der Minister unterhielt sich angeregt mit Hoeller-Entwicklungsingenieur Robert Müller über die hoch leistungsfähigen PEM-Elektrolyse-Stacks und erkundigte sich nach der Entwicklung des in Wismar ansässigen Unternehmens, mit dem er regelmäßig im Kontakt steht.

"Wir beobachten eine große Dynamik im Markt. Noch vor einigen Jahren war das Thema grüner Wasserstoff für viele eine diffuse Zukunftsvision, heute ist der Druck für eine zeitnahe Energiewende größer denn je. Das treibt die Entwicklungen voran und wir sind stolz, ganz vorne dabei zu sein", so Matthias Kramer, Kaufmännischer Geschäftsführer der HOELLER Electrolyzer GmbH.

Quelle: HOELLER Electrolyzer GmbH (ots)