Dorothee Bär (CSU): Wir müssen auch sparen

Dorothee Bär (CSU) zeigt sich angesichts der laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD optimistisch. Im Fernsehsender phoenix sagte die CSU-Politikerin, die der Steuerungsgruppe Koalitionsgespräche angehört: "Klar hat man an der ein oder anderen Stelle von jeder Seite noch Änderungsbedarf, Verbesserungsbedarf, aber ich bin mir sicher, dass wir da ganz gut zusammenkommen."

Wichtig sei bei den noch anstehenden Verhandlungen sich darauf zu einigen, wo noch gespart werden könnte. "Wir müssen uns erst jetzt erst noch mal auch drauf verständigen, dass wir nicht nur Sondervermögen haben, sondern dass wir auch konsolidieren." Zwar seien sich alle einig, dass gespart werden müsse, aber die Frage sei eben in welchen Bereichen. "Jeder sagt natürlich nicht bei mir, nicht bei meinen Herzensthemen", so Dorothee Bär. "Ich glaube das ist schon noch auch mal eine Herausforderung zu sagen: Wir investieren - völlig klar - und mir ist es auch ganz wichtig, dass wirklich auch investive Maßnahmen die Toppriorität sind, dass es nicht nur in konsumtive Ausgaben geht. Aber dass wir auch gleichzeitig sagen, wenn wir sparen, wo wollen wir konsolidieren, was können wir uns vielleicht auch nicht mehr leisten, wo muss auf der anderen Seite nachgesteuert werden."

Quelle: PHOENIX (ots)