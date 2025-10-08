Große Pläne – von Sozialstaat bis Schuldenbremse, Details teils offen

Die Regierung kündigt einen Reform-Herbst an – der Finanzminister spricht von einem Marathon. Diskutiert werden Eingriffe bei Sozialleistungen und Renten sowie Effizienzreformen; Kritiker warnen vor Sozialabbau, Befürworter vor Reformstau.

Politisch geht es um Prioritäten unter engen Haushaltsgrenzen: Wo wird entlastet, wo umgeschichtet, wo gekürzt? Entscheidend sind belastbare Gesetzentwürfe und Finanzierungsvorbehalte – jenseits der Schlagworte misst sich Glaubwürdigkeit an Zeitplänen und Wirkungsanalysen. Quelle: ExtremNews