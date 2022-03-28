Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Kretschmer will Lohnfortzahlung bei Krankheit einschränken

Freigeschaltet am 30.08.2025 um 08:50 durch Sanjo Babić
Michael Kretschmer (2022)
Michael Kretschmer (2022)

Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert einen grundlegenden Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik, um das Wachstum in Deutschland anzukurbeln. Zentral sei eine "Deregulierung, das Zurückdrängen des Staats, vor allem aus dem Wirtschaftsleben", sagte Kretschmer der "Welt am Sonntag".

Europa, allen voran Deutschland, müsse "ein Raum der Freiheit sein und nicht der Regulierung", so der Ministerpräsident.

Kretschmer schlägt außerdem vor, die gesetzlichen Möglichkeiten für Teilzeitarbeit zu reduzieren: "Ich halte es für nötig, das Teilzeit- und Befristungsgesetz wieder auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren." Ferner will der Ministerpräsident die Vorgaben bei Krankmeldungen verschärfen. "Deutschland ist bei Krankschreibungen europaweit mit an der Spitze. Wer wirklich krank ist, muss sich auskurieren können und weiter seinen Lohn bekommen. Aber was ist mit den Eintages-Krankheiten? Mit einem Karenztag am ersten Tag der Krankmeldung gäbe es damit keine Lohnfortzahlung", sagte Kretschmer.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

