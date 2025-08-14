Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Grünen-Fraktionsvize lobt Merz nach Ukraine-Schalte

Freigeschaltet am 14.08.2025 um 12:40 durch Sanjo Babić
Andreas Audretsch (2023)
Andreas Audretsch (2023)

Bild: Eigenes Werk /SB

Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch lobt die Bemühungen der Bundesregierung, in Sachen Frieden in der Ukraine im Verbund mit Europa stark aufzutreten. "Es ist richtig, dass es einen starken Schulterschluss mit Präsident Selenskyj gibt, aber auch mit Frankreich, mit Großbritannien, mit der Nato, mit der Europäischen Kommission, weil nur Geschlossenheit an dieser Stelle auch einen Eindruck auslösen kann, der am Ende Wirkung zeigt", sagte Audretsch den Fernsehsendern RTL und ntv.

"Es ist auch klar, dass, wenn Präsident Putin wieder, wie er es in der Vergangenheit immer gemacht hat, mit Krieg, mit Gewalt antwortet und wir sehen schon jetzt, dass dort das militärische Vorgehen verschärft wird, dann muss in der gleichen Geschlossenheit auch geantwortet werden."

Das heiße, Europa müsse zusammenstehen und im besten Fall auch den Schulterschluss mit den USA suchen, fügte Audretsch mit Blick auf das Gespräch zwischen Trump und Putin am Freitag hinzu.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

