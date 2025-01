CSU will "Arbeitsplatz-Check" beim Klimaschutz

Die CSU will Klimaschutzmaßnahmen nach der Bundestagswahl einem "Arbeitsplatz-Check" unterziehen. "Künftig müssen Klimaschutzmaßnahmen industrie- und arbeitsplatzfreundlich stattfinden", heißt es im Beschlusspapier der CSU-Landesgruppe für die am Montag beginnende Winterklausur in Kloster Seeon, über das die "Rheinische Post" berichtet.

Dazu gehöre auch, "dass wir den Irrweg des grün produzierten Stahls beenden und stattdessen auf CO2-Abscheidung und -speicherung setzen", so die CSU. Die Christsozialen weiter: "Wir werden Klimaschutzmaßnahmen zukünftig einem Arbeitsplatz-Check unterziehen." Eine Politik, die dazu führe, dass Produktion aus Deutschland abwandere und das CO2 dann anderswo auf der Welt emittiert werde, "ist in Wahrheit kein Klimaschutz, sondern schlicht ein Deindustrialisierungs-Programm", heißt es weiter in dem Papier. Quelle: dts Nachrichtenagentur