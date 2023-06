AfD: Grüne Zerstörungsorgie: Für das Ausland will Habeck auch unsere Industrie abschalten

Ob es nun um das Weltklima, den Ukrainekrieg oder die Masseneinwanderung geht, für die Abriss-Ampel gilt grundsätzlich: Deutschland und seine Bürger immer zuletzt! So ist es auch bei der neuerlichen Ohrfeige, die uns Vetternwirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen jetzt verpasst hat. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Sollte im kommenden Jahr kein russisches Gas mehr über die Ukraine in unsere Nachbarländer fließen, weil die Transitverträge auslaufen, will er unsere Industriebetriebe abschalten. Damit die Nachbarn nicht im Kalten sitzen, will er ihnen das teure Flüssiggas überlassen, welches wir für Mondpreise von den amerikanischen „Freunden“ aufgezwungen bekommen. Während Deutschland also mit den Nordstream-Anschlägen vom billigen russischen Gas „zwangsentkoppelt“ wurde – die Tätersuche läuft weiterhin recht halbherzig – sollen wir nun auch noch den letzten Rest an Wirtschaftskraft opfern. Und das letzte bisschen Würde gleich dazu.

Habeck ist nicht nur der mittlerweile unbeliebteste Politiker – mehr als die Hälfte der Deutschen fordert seinen Rücktritt – er ist auch einer der gefährlichsten. Denn in seinem Klima- und Wärmepumpen-Wahn zerstört er das Land wie kein anderer in den letzten 75 Jahren. Wie groß muss der Hass der Grünen auf Deutschland sein, wenn sie die Wirtschaft so gezielt in den Ruin treiben, wenn sie die Bürger mit ihrer Ideologie so unglaublich drangsalieren? Es braucht Neuwahlen in diesem Land – bevor von eben diesem nichts mehr übrig ist!"



Quelle: AfD Deutschland