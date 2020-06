Klöckner fördert ehrenamtliche Initiativen im ländlichen Raum

Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Julia Klöckner (CDU), will ehrenamtliche Initiativen auf dem Land fördern, die durch Corona zusätzliche Kosten haben. Dafür sollen fünf Millionen Euro bereit stehen, berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter Berufung auf eigene Informationen.

Unterstützt werden soll mit dem Geld unter anderem die Anschaffung von Schutzkleidung wie Masken und Handschuhen, die Kosten von Hygieneschulungen und die Anschaffung von Geräten und Software für Videokonferenzen. Das Programm zielt auf Vereine und gemeinnützige Organisationen in Landkreisen und Gemeinden mit weniger als 35.000 Einwohnern, berichten die Zeitungen.

Erste Gelder sollen ab August dieses Jahres fließen, bis zu 8.000 Euro pro Initiative. Hintergrund ist, dass viele gemeinnützige Organisationen wie Nachbarschaftshilfen, die zum Beispiel Senioren und Menschen mit Behinderungen unterstützen, durch die Pandemie in Bedrängnis geraten sind. Während Einnahmen durch Spenden häufig zurückgegangen sind, verursachen Ausgaben wie die für Schutzkleidung zusätzliche Kosten. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will das Programm an diesem Freitag vorstellen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur