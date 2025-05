Kühnert schließt Politik-Comeback nicht aus

Ex-SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kehrt vorerst nicht in die Politik zurück, hält sich aber eine Rückkehr zu einem späteren Zeitpunkt offen. "Im Sommer wird erstmal ein neues Kapitel aufgeschlagen", sagte Kühnert dem "Tagesspiegel". Er habe in der Politik jedoch eines fürs Leben gelernt: "Sage keine Niemals-Nie-Sätze. Daran halte ich mich."

Dass er nun vorerst andere Dinge mache, ändere nichts daran, dass er ein politischer Mensch sei, so Kühnert. "Das bleibt Teil meiner Persönlichkeit. Es findet nur im Moment nicht in Talkshows, im Deutschen Bundestag oder auf Parteitagen statt."



Cem Özdemir, der für die Grünen als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg kandidieren wird, ermunterte Kühnert irgendwann in die Politik zurückzukehren. Er würde sich freuen, wenn Kühnert der Politik erhalten bleibe, sagte Özdemir dem "Tagesspiegel". Man könne es sich nicht leisten, gute Persönlichkeiten wie Kühnert zu verlieren. "Die binden die Leute an die Demokratie."

Quelle: dts Nachrichtenagentur